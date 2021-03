Giulia Salemi su Instagram: “Non giudicate una donna in base ad una linea di eyeliner o un vestito più scollato”.

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è al centro dell’attenzione di tutti i gossip e della televisione. La sua storia d’amore con il modello Pierpaolo Pretelli, infatti, ha attirato numerose critiche da parte di numerose persone.

In tanti, infatti, non sembrano credere alla veridicità di questo amore. Sta di fatto, però, che Giulia e Pierpaolo sono più felici e innamorati che mai. Nelle ultime settimane, in particolare a Live non è la d’Urso, qualcuno l’ha definita ‘gatta morta con l’eye-liner’. Ovviamente, non è mancata la difesa di Pretelli. Approfittando della giornata della donna, l’8 marzo 2021, Giulia ha voluto lanciare un messaggio sui suoi canali social. In tanti hanno visto anche una risposta alle tante frecciatine e accuse ricevute nei salotti televisivi.

“ ‘Power’ io da sempre associo questa parola alla forza e la potenza che hanno le donne quando si sostengono e supportano a vicenda. Senza essere giudicate in base ad una linea di eyeliner o un vestito più scollato, siamo tutte meritevoli di amore e rispetto! Auguri”.

Le parole di Giulia Salemi

“Donne Power… le mie preferite in assoluto. Nel corso di questi anni ne ho conosciute tante, in ogni parte del mondo, donne che mi hanno raccontato la loro storia, donne che si sono immedesimate nella mia…Come mia nonna Giuly, una vita fatta di sacrifici dedicata alla sua famiglia.

Donne come voi che mi avete sempre sostenuta e supportata per quella che sono, senza mai giudicarmi. Ma anche tutte quelle donne che hanno imparato a ricredersi o semplicemente ad accettare che non tutte siamo uguali, ma siamo uniche e speciali a modo nostro…”. Così ha concluso Giulia salemi su Instagram.