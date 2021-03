Dayane Mello ha svelato dei retroscena inediti sulla sua amicizia con Leonardo DiCaprio.

Dayane Mello ha confessato dettagli e retroscena della sua amicizia con l0’attore Leonardo DiCaprio e ha rivelato che tra loro non ci sarebbe mai stato nulla di sentimentale.

Dayane Mello: l’amicizia con DiCaprio

Dayane Mello ha rivelato dettagli e retroscena della sua amicizia con Leonardo DiCaprio che avrebbe conosciuto a soli 19 anni.

In diretta tv la modella brasiliana ha dichiarato che tra lei e il famoso divo hollywoodiano in passato non ci sarebbe stata alcuna liaison sentimentale, ma soltanto un ottimo legame d’amicizia. “Io conosco Leonardo (DiCaprio, ndr) da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e siamo diventati amici. Insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”, ha confessato la modella.

Noi super invidiosi di Dayane amica di Leo DiCaprio 😭#noneladurso pic.twitter.com/evZMU6qhXf — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

DiCaprio non è l’unico personaggio famoso conosciuto da Dayane Mello durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Curiosamente di recente è emerso che anche un’altra concorrente del GF Vip 5 avesse conosciuto proprio il divo di Titanic: sui social infatti sono emerse alcune immagini di Elisabetta Gregoraci proprio in compagnia dell’attore e del suo ex marito, Flavio Briatore.

La showgirl non ha mai rivelato dettagli riguardanti l’incontro con l’attore.