Arriva su Netflix Maria - regina di Scozia, film su Maria Stuarda con Saoirse Ronan e Margot Robbie come protagoniste

Arriva su Netflix Maria – regina di Scozia, film del 2018 che mostra il rapporto fra Maria Stuarda, regina di Scozia, e la cugina Elisabetta I, regnante d’Inghilterra.

Il film è l’adattamento della biografia My hearth is on my own: the life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy, messo in scena dalla regista Josie Rourke, professionista esperta nel mondo del teatro inglese e qui alla sua prima volta sul grande schermo.

Il cast di Maria, regina di Scozia

Le dominatrici della scena sono Saoirse Ronan e Margot Robbie, rispettivamente nell’interpretare Maria Stuarda ed Elisabetta I.

La Ronan è uno dei talenti più precoci di questa generazione con 4 nomination agli oscar, di cui la prima solo a 14 anni per il suo ruolo in Espiazione del 2007 e l’ultimo nel 2019 per la sua “Jo” nell’ennesimo remake di Piccole donne, firmato questa volta da Greta Gerwing.

La Robbie è conosciuta al grande pubblico per i ruoli in The wolf of wall street e C’era una volta ad Hollywood, sempre al fianco di Leonardo Di Caprio, oltre che per quello di Harley Queen in Suicide squad del 2016 e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Queen, uscito poche settimane prima del Covid-19.

Ultimamente ha fatto parlare di sé per il ruolo politicamente scorretto in Bombshell- la voce dello scandalo.

Gli altri attori coinvolti sono David Tennant, Guy Pierce, Jack Lowden, Joe Alwyn e Ian Hart.

La trama del film

La storia segue a grandi linee gli avvenimenti storici: Elisabetta I d’Inghilterra sale al trono ed incapace di dare eredi, incomincia a temere la rivalità della cugina Maria Stuarda, regina di Scozia, che potrebbe accampare diritti da sovrana.

Rivalità rafforzata dalla diatriba religiosa, cattolicesimo per l’Inghilterra e protestantesimo per la Scozia. Per queste ragioni Elisabetta foraggia il matrimonio di Maria con un inglese a lei fidato, ovvero Henry Darnley.

Il matrimonio si consuma, ma molti pericoli minacciano Maria Stuarda e primo su tutti il marito stesso. La regnante scozzese riesce ad avere un erede ma a causa delle manovre di suo fratello supportate dal consiglio, perde il regno.

Costretta a nascondersi, chiede aiuto Elisabetta che però non ha mai superato l’invidia per la cugina, più bella e fertile di lei.

Maria Stuarda viene decapitata molti anni dopo per un’accusa di tradimento che Elisabetta capisce subito di essere falsa, ma che nonostante tutto firma comunque.

La recensione di Maria, regina di Scozia

La regista Josie Rourke conosce molto bene il mondo del teatro e riesce a rendere perfettamente il clima oppressivo del tardo ‘500, con un realismo storico, tra costumi e ambienti, davvero encomiabile.

Peccato che Maria – regina di Scozia dovrebbe essere un film e non uno spettacolo di Broadway.

La narrazione non corre fluida e gli avvenimenti non sembrano susseguirsi, ma precipitare davanti agli occhi dello spettatore, che non ha alcuno modo di fermarli.

Il montaggio è invadente e non permette di godere pienamente di quello che avviene e questo fa male, considerate le splendide interpretazioni della Ronan e della Robbie.

Insomma, la storia si perde in una ricerca stilistica davvero eccessiva, che solo nell’ultimo quarto d’ora riesce a sbocciare in tutto il suo splendore.

Maria – regina di Scozia non è un’opera mal realizzata, è solo poco cinematografica.

