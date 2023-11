Luciano Ligabue non sta bene. Il concerto a Roma è stato rimandato e i fan sono preoccupati per le sue condizioni.

Luciano Ligabue non sta bene. Il concerto a Roma è stato rimandato e i fan sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Ligabue, preoccupano le sue condizioni di salute

I fan di Luciano Ligabue sono accorsi per il concerto di Roma, ma hanno subito sua profonda delusione. Il cantante non stava bene ed è stato costretto a rinviare l’esibizione prevista per il 19 novembre al Palazzetto dello Sport. Il concerto di Ligabue, evento attesissimo da parte dei fan, è stato rimandato per via di un’improvvisa influenza che ha colpito il cantante. Ligabue ha cercato di essere presente fino all’ultimo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. “La notizia l’avete già avuta, posso dirvi che mi dispiace veramente tanto… Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur…” sono state le sue parole sui social network. La nuova data fissata è il 9 dicembre, con la possibilità per chi lo desidera di chiedere il rimborso entro il 30 novembre.

Ligabue non sta bene: le reazioni dei fan

I fan si sono subito preoccupati per le condizioni di salute di Ligabue. Molti di loro hanno espresso delusione e frustrazione, soprattutto quelli che erano partiti da lontano per vedere il concerto e attendevano al freddo. Altri sono stati più comprensivi. “Se da ieri sera avevi problemi nel gestire la voce non era forse il caso di avvisare prima?” ha scritto qualche utente, risentito per l’assenza del cantante. Altri fan hanno mostrato solidarietà e comprensione per la situazione, riconoscendo gli sforzi del cantante e la sua umanità. “Capisco la frustrazione di chi ha aspettato ore ma probabilmente si sarà imbottito di farmaci fino all’ultimo nella speranza di poter cantare. Siamo umani tutti commettiamo degli errori… Forza Luciano buona guarigione” ha scritto un utente.