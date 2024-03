Lorenzo Rossi, figlio di Vasco, ha pubblicato un commovente addio alla mamma Gabriella Sturani. La donna è morta il 27 marzo a soli 56 anni, per un male che, stando a quanto si coglie, è stato improvviso.

Il 27 marzo, Vasco Rossi ha annunciato sui social la morte di Gabriella Sturani, la sua Gabri, mamma del figlio Lorenzo. A distanza di due giorni, anche l’erede del rocker ha rotto il silenzio. Via Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae bambino, stretto tra le braccia della madre, che l’ha messo al mondo quando aveva soltanto 16 anni.

Lorenzo Rossi ha scritto:

“Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni. Avrei voluto solo qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i nostri conti del passato, per scacciare quei fantasmi che da sempre ci hanno perseguitato, per lasciarci andare serenamente mamma. Invece in questa maledetta vita, dove hai fatto tutto velocemente, hai scelto di andartene in fretta, probabilmente senza neanche rendertene conto, fortunatamente senza soffrire. Oggi eravamo lì io e Carlotta (la sorella, ndr), hai aspettato che arrivassimo a trovarti e quando ci hai visti preoccupati sei riuscita con le ultime forze a dirci: ‘Calma’. È stata la tua ultima dolce e tenera carezza, come a volerci dire ‘me ne sto andando ragazzi ma state tranquilli’, avevi capito e nonostante tutto hai pensato a noi“.