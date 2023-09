Loris Karius: "Lontano da Diletta Leotta, ma lei e Aria sono la mia famiglia"

Da appena un mese Diletta Leotta sono diventati genitori della piccola Aria ma, a poche settimane dalla nascita della bambina, la conduttrice e il fidanzato Loris Karius hanno dovuto separasi: lei è rimasta a Milano per via dei suoi impegni di lavoro, mentre lui è rientrato a NewCastle.

Loris Karius: la relazione a distanza

Nonostante siano diventati genitori della loro prima figlia, Diletta Leotta e Loris Karius continuano a vivere una relazione a distanza e nelle ultime ore il portiere del NewCastle ha rilasciato un’intervista svelando quanto sia stato difficile per lui lasciare la sua famiglia e vivere una relazione a distanza.

Nonostante questo il portiere ha affermato che, almeno per il momento, non sarebbe intenzionato a lasciare il suo ruolo. “Con Diletta ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite”, ha dichiarato Loris Karius, e ancora: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice. Da bambino seguivo in tv le partite di Inter, Milan e Juve. Ma non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro”.

Oggi lui e la conduttrice sembrano essere più felici e uniti che mai e i due continuano a godersi il tempo in compagnia della piccola Aria, che è nata lo stesso giorno della conduttrice.