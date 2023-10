Luca Argentero: la rivelazione sul GF a 20 anni dalla sua partecipazione allo show

Luca Argentero è stato tra i protagonisti più famosi del Grande Fratello e, a 20 anni dalla sua partecipazione allo show, ha svelato un inaspettato retroscena.

Luca Argentero: la partecipazione al GF

La partecipazione al Grande Fratello è stata fondamentale per Luca Argentero che, a seguito del suo ingresso al programma, ha conquistato il pubblico televisivo ed è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche come attore. A 20 anni dalla sua partecipazione allo show, lui stesso ha confessato che sarebbe riuscito a farsi notare prima dei casting del programma grazie ad una “corsia preferenziale”. “Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì”, ha ammesso l’attore che, in seguito, è stato scelto per recitare nella fiction Carabinieri: “Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza”, ha ammesso.

