Lucas Peracchi parla di Mercedesz ed Eva: dal nuovo fidanzato di Memi alle accuse dell'ex suocera.

Lucas Peracchi è tornato a parlare di Mercedesz ed Eva Henger, rivelando il suo pensiero sul presunto nuovo fidanzato dell’ex compagna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche ribadito di essere stato affossato senza motivo dall’ex attrice porno.

Lucas Peracchi su Mercedesz ed Eva

Intervistato da Biccy, Lucas Peracchi ha detto la sua sul presunto fidanzato di Mercedesz Henger. La ragazza è approdata all’Isola dei Famosi dichiarandosi single e si è avvicinata ad Edoardo Tavassi. In Italia, però, gira voce che lei sia fidanzata con un certo Fulvio. Cosa ne pensa Lucas? L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro”.

Dalle parole di Peracchi si coglie un certo rancore nei confronti di Mercedesz. La loro storia d’amore è finita da un anno, ma sembra che i rapporti siano ancora tesi.

Lo sfogo di Lucas Peracchi

Lucas ne ha approfittato anche per parlare delle accuse che Eva Henger gli ha rivolto per anni. Per quanti avessero la memoria corta, l’ex porno star lo ha accusato di violenze nei confronti di Mercedesz.

Peracchi ha dichiarato:

“Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo”.

L’ex tronista di Uomini e Donne è felice che madre e figlia abbiano fatto pace, ma non può dimenticare il periodo difficile che ha vissuto a causa delle accuse di violenza.

Le bugie di Eva Henger

Lucas ha concluso:

“Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie. La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili. Detto questo auguro tutto il meglio alla signora Henger, ho letto del suo incidente. Spero guarisca presto e lo dico con il cuore, così come spero riabbracci presto Mercedesz”.

Eva Henger, ammesso che le parole di Peracchi corrispondano a verità, chiederà scusa all’ex genero? Staremo a vedere.