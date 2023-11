Venables ha portato l’Inghilterra alle semifinali del Campionato europeo nel 1996.

Terry Venables è deceduto a 80 anni

L’ex allenatore è deceduto all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia. La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia, tramite un comunicato: “Siamo totalmente sconvolti dalla perdita di un marito e padre meraviglioso che si è spento serenamente ieri dopo una lunga malattia” si legge nella lettera, che prosegue chiedendo “di mantenere la privacy in questo momento incredibilmente triste per permetterci di piangere la perdita di quest’uomo adorabile che siamo stati così fortunati ad avere nella nostra vita“. La scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo calcistico, soprattutto per chi ha avuto la fortuna di allenarsi con lui in prima persona. L’ex capitano dell’Inghilterra Alan Shearer, membro della squadra di Euro 96, ha dichiarato: “Una notizia estremamente triste. Il grande Terry Venables è morto. RIP Boss. Ti devo molto. Sei stato fantastico“.

Una carriera da record

Venables ha diretto l’Inghilterra dal 1994 al 1996, portandola in particolare alle semifinali dei Campionati europei ’96 in casa. È stato anche responsabile del Barcellona, del Tottenham e dell’Australia. Con il Barça ha raggiunto la finale di Coppa Europa, mentre con Tottenham il ha vinto la FA Cup. Da giocatore, ha conquistato due titoli di campione d’Inghilterra e ha collezionato più di 500 presenze tra il 1960 e il 1975, soprattutto con le maglie del Chelsea, Queens Park Rangers e Tottenham. Quest’ultimo terrà un minuto di applauso prima della partita casalinga di Premier League di domenica contro l’Aston Villa e i giocatori indosseranno una fascia nera al braccio.

“L’allenatore migliore e più innovativo”

L’ex capitano dell’Inghilterra Gary Lineker, con cui Venables ha firmato per il Barcellona, ha dichiarato: “Sono sconvolto dalla notizia della morte di Terry Venables. L’allenatore migliore e più innovativo per il quale ho avuto il privilegio e il piacere di giocare” aggiungendo che “era molto di più di un grande manager. Era vivace, affascinante, spiritoso e un amico. Ci mancherà moltissimo“.