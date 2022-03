M5S, Conte pronto a lasciare il partito? Ecco in quale caso potrebbe succedere

Giuseppe Conte potrebbe lasciare il M5S? Lui stesso ha dato la conferma, ma solo se le elezioni sulla leadership non lo confermeranno in maniera netta.

Le elezioni per la leadership del M5S sono alle porte, e Giuseppe Conte si è detto pronto a farsi da parte in caso di mancato supporto dai membri del partito.

Elezioni M5S: Conte potrebbe lasciare il partito

Domani e lunedì 28 marzo si svolgeranno le votazioni per decretare il prossimo leader del Movimento 5 Stelle.

Dopo mesi di attriti tra i vertici del partito, e dopo accuse da parte della Procura, finalmente si arriverà ad un giro di boa. A sottolinearlo è stato lo stesso ex premier, Giuseppe Conte:

«Chiedo nuovamente la vostra fiducia e non mi interessa prendere il 50,1% dei voti. Anzi, vi dico che se il risultato fosse così risicato, sarei il primo a fare un passo indietro. A fronte di un risultato di misura, lascerei il Movimento che ha bisogno di una leadership forte. Ma in caso di una riconferma decisa, le cose inevitabilmente cambieranno».

Mesi difficili per il Movimento 5 Stelle

Sono stati mesi difficili per i Pentastellati, per questo Conte è convinto che la fazione abbia bisogno di un leader forte e dalla presenza carismatica. E se i suoi elettori non pensano che lui possa avere queste qualità, ha promesso di farsi da parte. Chiede solo unione di intenti e ancora un po’ di pazienza:

«Non sono stati mesi facili, stiamo dando vita a un M5S che si rinnova e non perde i suoi valori. È un cambiamento che ha incontrato anche al nostro interno delle resistenze, ha prodotto alcuni malumori e distinguo. Questo ha offerto al nostro esterno l’immagine di un M5S diviso, litigioso, contraddittorio invece di un M5S che rema tutto unito nella stessa direzione. […] Ora però non possiamo più permetterci questa debolezza. Le sfide che ci attendono, ci impongono di essere uniti e compatti».

La promessa per un nuovo Presidente del popolo

Infine, Giuseppe Conte ha concluso il suo intervento – diffuso con un video sui social – promettendo di essere un leader in grado di guidare il M5S e di lottare al fianco dei cittadini italiani per le cause che davvero meritano di essere sostenute: