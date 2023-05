Si sono fortunatamente concluse con successo le ricerche di un uomo di 84 anni di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di domenica 28 maggio 2023. Era stato avvistato per l’ultima volta intorno alle ore 16 nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata. L’84enne soffre di demenza senile.

L’84enne è stato ritrovato seduto sotto un albero

Nella serata del 28 maggio, i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Protezione civile e il Soccorso alpino avevano avviato le operazioni di ricerca. Oltre quindici tecnici hanno perlustrato la zona, supportati da due unità cinofile molecolari e da un drone dotato di termografia, appartenenti al servizio regionale.

Dopo una notte di ricerche, l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni seduto sotto un albero vicino al cimitero ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

“La mobilitazione delle forze dell’ordine è stata esemplare”

“La mobilitazione delle forze dell’ordine è stata esemplare e voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nelle ricerche, dal prefetto di Macerata Ferdani al reparto Carabinieri di Camerino con il comandante Faraca in primis, dai Carabinieri della stazione di Pieve Torina capitanati dal luogotenente carica speciale Princigalli al reparto Carabinieri forestali, dai Vigili del fuoco al Soccorso alpino, che ha messo in volo i droni e attivato i cani molecolari, e ancora il gruppo Protezione civile comunale, i volontari, la cittadinanza tutta, gli operai del comune”, ha dichiarato il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci.

“E proprio a questi ultimi va un plauso speciale perché sono stati proprio loro a ritrovare il nostro anziano che si era perso da ieri pomeriggio. Voglio esprimere gratitudine per questo straordinario lavoro di squadra, che ha evitato una possibile tragedia, regalandoci, invece, un lieto fine“, ha aggiunto.

Leggi anche: Lago Maggiore, tra le vittime della barca rovesciata anche due membri dell’intelligence

Leggi anche: Incidente sulla A4, auto si schianta contro un tir: morto un ragazzo di 25 anni