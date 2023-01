Maltempo, a Napoli crollata impalcatura di 4 piani

Il furioso maltempo che sta attraversando il Centro Sud dell’Italia fa danni severi a Napoli ma per fortuna senza fare vittima: è crollata un’impalcatura di 4 piani.

Il crollo si è verificato in Aniello Falcone, nel quartiere del Vomero, dove il vento forte ha addirittura spazzato via un ponteggio alto ai margini di una palazzina che affacciava direttamente sulla strada percorsa dai veicoli.

Maltempo, a Napoli è crollata un’impalcatura

Le furiose raffiche di vento che stanno soffiando con estrema violenza sull’area compresa fra il Sud Lazio e la Campania fin dalle prime ore del mattino di oggi, 17 gennaio, stanno causando forti disagi.

Disagi e, come spiegano i media, danni anche seri in varie zone di Napoli. Come ad esempio lungo via Aniello Falcone, nel quartiere collinare Vomero, dove è crollato parzialmente un ponteggio allestito sulla facciata di uno stabile di quattro piani.

Il ponteggio si inclina e poi collassa

Il crollo, graduale e parziale ed immortalato in decine di video e foto sui social, per fortuna è avvenuto senza coinvolgere persone. Nei video si vede lo stesso che sotto la spinta della raffiche inizia ad inclinarsi gradualmente per poi collassare in parte sull’acciottolato sottostante e a pochi metri dalla sede stradale.

Da quanto si apprende al momento la strada è stata temporaneamente chiusa al transito e sono all’opera i vigili del fuoco. Con gli operatori del 115 ci sono gli addetti della ditta privata incaricata dei lavori.