Tre giorni di maltempo sono in arrivo al Nord Italia: sono previsti freddo e neve e con essi anche un brusco calo delle temperature ed oltre ad aventi severi è attesa la “sciabolata artica”.

Non promette nulla di buono, il meteo per i prossimi giorni dunque. Gli step sono due: prima temporali e maltempo diffuso e a finire l’arrivo del gelo, con la penisola interessata transito di un ciclone che farà da “nuncio” di un’intensa perturbazione che attraverserà quasi tutte le regioni fino a domenica.

Maltempo in arrivo al nord Italia

E poi? A partire dalla settimana prossima sull’Italia arriverà aria freddissima direttamente dal polo Nord.

Chi lo dice? Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito Ilmeteo.it, che ha dato menzione di una perturbazione alimentata da aria fredda in quota e “sospinta da intensi venti meridionali”. Quella depressione sta portando piogge al Centro-Nord ed avrà culmine nella giornata di sabato, quando le precipitazioni diventeranno via via più forti sotto forma di nubifragi. Ma quali saranno le regioni più colpite? Il meteo parla di quelle tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

Via i nubifragi ma arriva il gelo

Il maltempo imperverserà sulle coste e nell’immediato entroterra. Lì si avranno piogge saranno battenti che pare interesseranno anche il Nord a partire dal pomeriggio, specie su Lombardia e Nordest. In arrivo anche abbondanti nevicate: sugli Appennini sopra i 1900 metri circa, sulle Alpi anche a 1000 metri o a quote inferiori. In arrivo anche un rinforzo dei venti che soffieranno “forti in serata su tutti i bacini centro-meridionali dove il Libeccio e lo Scirocco potranno provocare anche mareggiate”.

E domenica? La perturbazione prenderà il largo ma essendo sospinta da venti freddi di Maestrale innescherà un drastico calo delle temperature.