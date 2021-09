Manuel Bortuzzo: “Vado al GF Vip per rompere un muro”

Manuel Bortuzzo ha spiegato i motivi per cui avrebbe deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip 6.

Il nuotatore Manuel Bortuzzo sarà uno dei concorrenti del GF Vip 6, al via dal 13 settembre, e ha spiegato i motivi che l’avrebbero spinto a partecipare al programma.

Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Anche Manuel Bortuzzo è tra i 24 concorrenti che hanno accettato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, la terza condotta da Alfonso Signorini.

Il nuotatore ha dichiarato di aver deciso di prendere parte allo show per lanciare un messaggio in merito alla disabilità: lui è stesso è diventato disabile dopo esser rimasto vittima di uno scambio di persona durante una sparatoria. “Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto”, ha dichiarato, e ancora: “Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi.

Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi”.

La sua candidatura al reality show sarebbe nata come una provocazione, e a tal proposito lo stesso Bortuzzo ha affermato: “Ne ho parlato a pranzo un giorno con mio padre e l’ho un po’ buttata lì”. Alfonso Signorini, che è stato al suo fianco per la presentazione della sua autobiografia “Rinascere”, ha accettato la sua proposta e adesso anche lui sarà all’interno del GF Vip insieme agli altri 23 concorrenti.

Manuel Bortuzzo: l’incidente

Manuel Bortuzzo è stato colpito durante una sparatoria fuori da un bar alla periferia sud di Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 e da allora il ragazzo ha perso l’uso delle gambe. Nonostante il dramma, Bortuzzo non si è mai perso d’animo e non ha mai abbandonato lo sport: “Ho avuto momenti bui, pensieri brutti, ma finora ce l’ho fatta da solo.

Penso: se sono proprio disperato ne usufruisco”, ha dichiarato Bortuzzo, e ancora: “Tutte le lacrime sono uscite le prime due settimane tra i dolori delle operazioni e lo shock. Dopo ho smesso. Se è successo è stato mentre facevo degli esercizi di fisioterapia, con le parallele: sentivo di potercela fare, ma non riuscivo, quindi mi arrabbiavo, lanciavo le cose per aria”.

Manuel Bortuzzo: la fidanzata

Oggi al fianco di Manuel Bortuzzo vi è la fidanzata Federica Pizzi. All’epoca dell’incidente il nuotatore era legato ad un’altra ragazza, chiamata Martina Rossi.