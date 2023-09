Mara Venier: "Ecco chi è l'ospite che ho mandato af***lo"

In vista di una nuova edizione di Domenica In, Mara Venier ha svelato un retroscena riguardante un personaggio famoso che l’avrebbe fatta infuriare.

Mara Venier: la confessione su Schwarzenegger

Molto presto Mara Venier sarà al timone di una nuova edizione di Domenica In (l‘ultima, stando a quanto da lei svelato) e per la prima volta ha confessato un aneddoto inaspettato sul famoso attore Arnold Schwarzenegger che, ha ammesso, l’avrebbe fatta infuriare. La conduttrice tv ha dichiarato che l’attore, non tollerando la traduzione simultanea, avrebbe buttato a terra per tre volte un auricolare e che per questo lei avrebbe detto al suo assistente di comunicargli che lei “lo avrebbe mandato aff***lo se lo avesse rifatto”. Dopo l’episodio l’attore si sarebbe placato e avrebbe smesso di gettare a terra l’auricolare.

La conduttrice ha anche svelato come sarebbero andate le cose tra lei e la popstar Madonna. “Madonna promuoveva Evita. L’abbiamo aspettata 5 ore. Non si poteva uscire in corridoio, non voleva essere vista. Me ne sono andata. Mi ha chiamato alle 22 la segretaria personale chiedendomi se volevo fare l’intervista: ‘So’ già a letto, no grazie’”, ha detto. In tanti non vedono l’ora di vedere Zia Mara nel suo famoso salotto tv per conoscere anche ulteriori dettagli in merito alla sua vita privata.