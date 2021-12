Maria De Filippi, la regina del palinsesto, compie 60 anni. Un compleanno speciale per la conduttrice più amata, che festeggerà insieme al marito Maur

Maria De Filippi, la regina del palinsesto, compie 60 anni. Un compleanno speciale per la conduttrice più amata, che festeggerà insieme al marito Maurizio Costanzo e a tutte le persone che lavorano con lei.

Maria De Filippi compie 60 anni: il compleanno della regina del palinsesto

Maria De Filippi è la regina del palinsesto, una vera e propria icona della televisione italiana, e oggi compie 60 anni. Ha sempre una caramella a portata di mano, nelle pause si concede una sigaretta e si dedica allo sport due o tre volte alla settimana, tra padel, tennis e crossfit, che riesce ad incastrare tra i tantissimi impegni lavorativi. La donna detiene un record importante, ovvero il numero di trasmissioni di cui si occupa da autrice, conduttrice e produttrice.

Da anni si occupa del sabato sera degli italiani, con Tu si que vales, C’è posta per te e il serale di Amici. Al pomeriggio segue Uomini e Donne e Amici. Da produttrice si occupa dei programmi di Maurizio Costanzo, L’intervista e il Maurizio Costanzo Show, e durante l’estate scrive e produce Temptation Island. Maria è anima e testa della Fascino – Produzione Gestione Teatro S.r.l, società di produzione televisiva controllata al 50% da Rti Spa e al 50% da lei stessa.

Maria De Filippi trascorre la maggior parte delle sue giornate nell’ufficio in zona Prati e negli studi Titanus Elios di Via Tiburtina. Nel 2013 ha fondato Witty Tv, la piattaforma su cui si possono trovare tutti i programmi prodotti dalla società.

Maria De Filippi compie 60 anni: curiosità sulla conduttrice

Maria De Filippi è nata il 5 dicembre 1961 a Milano, da una famiglia che lei ha sempre definito molto “severa”.

Ha preso la maturità classica e la laurea in giurisprudenza a Pavia. Dopo aver cercato di intraprendere la carriera di magistrato e dopo alcune esperienze in uffici legali e come redattrice di testi, ha incontrato Maurizio Costanzo, che ha stravolto la sua vita lavorativa e privata. Era il 1989 quando è diventata la sua assistente, poco prima che anche le loro strade sentimentali si unissero. Nel 1993 hanno subito un attentato di Cosa Nostra, fortunatamente andato male, che ha lasciato la conduttrice sotto shock. Nel 1995 li ha sposati a Roma Francesco Rutelli e nel 2002 la coppia ha preso in affido, e poi adottato, Gabriele.

Il 26 settembre 1992 c’è stato il suo debutto alla conduzione del talk show Amici, trasmesso il sabato pomeriggio, di cui poi è diventata autrice. Da quel momento non si è più fermata. Ha condotto, scritto e prodotto una grande quantità di trasmissioni di grandissimo successo. Non ha mai smesso di essere al passo con i tempi e di sperimentare e mettersi in gioco. In diverse occasioni è stata contattata anche dalla Rai, come per il Festival di Sanremo.

Maria De Filippi compie 60 anni: festeggiamenti con Maurizio Costanzo

Nel giorno del suo compleanno, la conduttrice sarà circondata come sempre dall’amore e dalla stima di tutte le persone che la conoscono, primi fra tutti il marito Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele. La conduttrice è sempre molto riservata e raramente parla della sua vita privata. A svelare cosa è in programma per questa giornata così importante è stato Maurizio Costanzo. “Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. È la cosa che ci piace di più” ha raccontato Maurizio Costanzo al settimanale Oggi. “Io e Maria siamo sposati da 27 anni, e la risposerei anche domani. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta” ha dichiarato il conduttore. Maria De Filippi, quindi, festeggerà con le persone più importanti, in modo intimo e riservato.