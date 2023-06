Morto Silvio Berlusconi, chi è Marta Fascina: la sua ultima donna fino alla fine

La deputata di Forza Italia, Marta Fascina, è stata accanto a Silvio Berlusconi (morto nella mattinata di lunedì 12 giugno) fino alla fine: quale sarà il futuro della “moglie-non-moglie” del Cavaliere nel partito di centrodestra dopo la scomparsa del leader?

Per tutta la sua vita, Silvio Berlusconi ha vissuto un rapporto al cardiopalma con le donne. Come ha rivelato chi è stato accanto al Cav nel corso degli anni, le sue relazioni tormentate non sono state altro che una rappresentazione evidente di una vita vissuta sempre sopra le righe, sempre al massimo, con esuberanza e determinazione. Ne sono esempio l’amore profondo e mai celato per la madre Rosa Bossi e la traumatica rottura con la seconda moglie e attrice Veronica Lario.

L’ultima relazione sentimentale dell’ex premier è stata quella con Marta Fascina, la fidanzata che chiamava “moglie”. La deputata di Forza Italia, 33 anni, è nata a Melito Porto Salvo, a Reggio Calabria, ma è cresciuta a Portici, a Napoli. Nel corso degli anni, si è trasformata da ragazza timida e riservata entrata in Parlamento per la prima volta nel 2018 a “lady di ferro” capace di fare fuori dal partito forzista tutti i falchi.

Con Berlusconi, si è sposata con un “matrimonio simbolico” che ha avuto luogo il 19 marzo 2022 a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza. Proprio la Fascina è stata non solo l’ultima compagna del leader di FI ma anche l’ultima che gli è stata accanto fino alla fine.

A supportare la “moglie” di Berlusconi, Orazio Fascina, il padre della deputata sempre presente al fianco della figlia. L’uomo è stato visto ad Arcore, dove nella giornata di lunedì 12 giugno è stato trasportato il feretro del politico che ha riscritto la storia italiana.

Il futuro della “moglie” del Cav in Forza Italia

A svelare il fidanzamento tra Berlusconi e Marta Fascina è stato, a suo tempo, il settimanale Chi tramite la pubblicazione di una foto. Nello scatto, la coppia era stata immortalata mentre si trovava a Villa Certosa, in Sardegna, mano nella mano. Da quel momento in poi, è diventata evidente la rottura con Francesca Pascale e la nuova love story del Cav con la Fascina.

La deputata forzista, dopo aver concluso se scuole superiori, si è trasferita a Roma per laurearsi in Lettere e Filosofia. Prima di dedicarsi alla politica, ha intrapreso la carriera giornalistica, collaborando con diverse testate nazionali. Successivamente, ha iniziato a lavorare come addetta stampa, diventando press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan, seguendo la sua grande passione per il calcio.

Al momento, Marta Fascina rappresenta una figura centrale in Forza Italia. La sua centralità è stata già dimostrata mentre Berlusconi era ancora in vita e diventerà ancora più forte dopo la morte del leader del partito. Insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, proprio la Fascina sembra essere destinata a raccogliere il lascito politico dell’ormai defunto compagno. In attesa che il quadro si chiarisca, la deputata può fare affidamento non solo sul padre Orazio – già eletto a super consulente politico del Cav negli ultimi tempi – ma anche sui suoi fedelissimi Alessandro Sorte, Tullio Ferrante e Stefano Benigni.