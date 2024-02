Martina Colombari è apparsa su Instagram per comunicare i motivi della sua assenza, un intervento d’urgenza per peritonite.

Martina Colombari e l’intervento per peritonite

Una notizia improvvisa, durante un weekend dai suoi genitori ha sorpreso e preoccupato la showgirl, nota conduttrice ed ex concorrente di Pechino Express.

L’assenza sui social per qualche giorno ha fatto preoccupare i suoi followers su Instagram, proprio per questo motivo questa mattina è apparsa in un video, dal suo letto di ospedale, per tranquillizzare tutti.

Si trova ricoverata al Ceccarini di Riccione per un intervento urgente all’addome per peritonite, ma le dimissioni dovrebbero avvenire nella giornata di oggi.

Un breve video è apparso sul profilo privato di Martina Colombari condiviso tre ore fa, per tranquillizzare i fan dell’assenza:

«Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite».

Martina Colombari e l’intervento all’Ospedale Ceccarini di Riccione