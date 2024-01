Giovedì 11 gennaio 2024 va in onda su Sky e NOW una nuova puntata di Masterchef 13. Le anticipazioni promettono uno spettacolo imperdibile, tra la prova nella caserma dei Vigili del Fuoco al “pacco da giù”.

Masterchef 13: anticipazioni puntata 11 gennaio 2024



Nuovo appuntamento con Masterchef 13, in onda giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 21:15 su Sky e NOW. Stando alle anticipazioni, i concorrenti si ritrovano a dover affrontare una sfida esterna particolarmente difficile. La location, non a caso, è chiara: le Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli chiederanno agli aspiranti chef di esprimere al meglio il fuoco di passione che nutrono nei confronti della cucina. Come? Mettendosi alla prova con le tradizioni culinarie romane.

Masterchef 13, anticipazioni: una strana Mystery Box

La puntata di Masterchef 13 di giovedì 11 gennaio 2024 prosegue con la Mystery Box, che costringerà i concorrenti a lavorare in coppia per assicurarsi le due Golden Pin in palio. Questa volta, nella scatola non ci saranno ingredienti ma due strani oggetti da utilizzare durante la preparazione della ricetta. Spazio anche ad uno show di Bruno Barbieri, che salirà in cattedra per uno show cooking indimenticabile.

Masterchef 13, anticipazioni: il “pacco da giù”



Masterchef 13 dell’11 gennaio 2024 prosegue con l’Invention Test dedicato al “pacco da giù”. Cannavacciuolo lo spedirà agli aspiranti chef della Masterclass chiedendo loro di preparare un piatto che li metterà a dura prova. Infine, spazio al Pressure Test che questa volta sarà dedicato ai funghi.