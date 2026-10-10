Nel nuovo episodio del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia SalemiAlberto Matano si è mostrato più schietto del solito, condividendo una serie di riflessioni personali su temi che vanno dalla controversia televisiva con Lorella Cuccarini ai dettagli della sua vita coniugale.

Durante la conversazione, il giornalista ha toccato anche il rapporto di amicizia con Pierpaolo Pretelli facendo emergere la sua posizione di supporto in un periodo di forte tensione mediatica legata alle accuse di Fabrizio Corona.

Il dialogo è stato alternato tra momenti di leggerezza e dichiarazioni più profonde, creando un quadro completo della situazione attuale di Matano.

Il confronto con Lorella Cuccarini

Matano non ha evitato il tema più delicato: la polemica avvenuta nella stagione 2019-2020 di La Vita in Diretta quando Lorella Cuccarini lo accusò di atteggiamenti maschilisti e egocentrici.

“Ognuno ti percepisce in un modo”, ha affermato Matano, aggiungendo che la percezione di Cuccarini è stata una sua interpretazione personale, non necessariamente corretta. Il conduttore ha sottolineato che, nonostante le critiche, “il tempo lenisce tutto” e che molte colleghe lo hanno difeso spontaneamente.

Secondo Matano, la vicenda non ha più impatti sul suo operato quotidiano, poiché la maggior parte del pubblico non condivideva la visione di Cuccarini.

Ha inoltre evidenziato che il conflitto è stato un’opportunità per riflettere sulle proprie modalità comunicative, confermando la volontà di rimanere aperto al dialogo.

Il matrimonio con Riccardo Mannino

Passando a un argomento più intimo, Matano ha parlato del suo matrimonio con l’avvocato cassazionista romano Riccardo Mannino. Ha descritto il rapporto come “un amore profondo” e ha dichiarato di essere “innamoratissimo” del marito, evidenziando la solidità della loro unione. Quando Salemi ha sollevato la questione, Matano ha risposto con entusiasmo, chiedendo a sua volta a Giulia se fosse sposata, ma la conduttrice ha rapidamente deviato il discorso, dimostrando il suo fastidio per il tema.

Il giornalista ha precisato che la vita di coppia è stata finora un punto di stabilità, nonostante le voci di separazione che circolano intorno ad altre coppie del panorama televisivo. Ha anche ribadito che la sua esperienza coniugale è un modello di rispetto e condivisione reciproca, contrapposta alle notizie di rottura che circolano altrove.

L’amicizia con Pierpaolo Pretelli e le accuse di Fabrizio Corona

Sul fronte dell’amicizia, Matano ha ricordato di essere stato uno dei pochi a sostenere Pierpaolo Pretelli quando il cantante è stato coinvolto nelle polemiche generate da Fabrizio Corona sul programma Falsissimo. Salemi ha evidenziato come Matano abbia dimostrato lealtà in un momento di grande pressione, descrivendo Pretelli come “una persona speciale” e “un vero amico”.

Matano ha concluso che il sostegno a Pretelli è stato un gesto di “giustizia” verso un collega che, a suo avviso, meritava una difesa sincera. Non ha citato direttamente Corona o Alfonso Signorini, ma il riferimento è stato chiaro, poiché la vicenda aveva sollevato molte domande su presunti favoritismi sentimentali. L’intervento di Matano ha quindi rafforzato l’immagine di un professionista che, nonostante le critiche, rimane fedele ai propri valori di amicizia e correttezza.