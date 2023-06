Maturità 2023, l'ex ministro Bianchi: "In una delle tracce attacco verso di me"

Il richiamo sull’attenti di Patrizio Bianchi negli esami di maturità. L’ex ministro dell’Istruzione giudica una delle tracce della prima prova scritta un attacco nei suoi confronti e, soprattutto, nei confronti del lavoro da lui svolto.

Si tratta della traccia in cui si cita la lettera ricevuta dal ministro da parte del mondo accademico e culturale nel 2021 con l’invito a reintrodurre le prove scritte (sospese per via dell’emergenza sanitaria). Ma vediamo meglio cosa ha infastidito Bianchi.