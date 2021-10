L'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, si è espresso in merito alla drammatica morte del figlio Armando Zamparini, avvenuta a Londra.

Maurizio Zamparini, ex dirigente sportivo e proprietario del club di calcio Palermo, è intervenuto in merito alla drammatica morte del figlio Armando Zamparini, 23 anni, recentemente avvenuta a Londra.

Maurizio Zamparini sulla morte del figlio: “Armando è morto il giorno prima di iniziare a lavorare”

Nella mattinata di giovedì 30 settembre, il corpo senza vita di Armando Zamparini è stato rinvenuto in nel suo appartamento di Londra presso il quale il 23enne risiedeva dopo aver conseguito la laurea.

Il giovane, quinto figlio dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, è deceduto per un malore improvviso, presumibilmente per un’ischemia.

La drammatica morte di Armando Zamparini è stata commentata dal padre Maurizio Zamparini, 80 anni, contattato telefonicamente dal quotidiano La Repubblica.

In questa circostanza, il dinamico imprenditore veneto ha dichiarato: “Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra – ha raccontato l’ex presidente del Palermo –. Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: ‘In bocca al lupo!’. Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l’atro ieri è morto. È una tragedia infinita”.

Al telefono con Repubblica, Maurizio Zamparini è apparso estremamente scosso e distrutto dalla prematura e inspiegabile morte del figlio 23enne.

Maurizio Zamparini sulla morte del figlio: la nota dei legali inglesi

Sulla vicenda, sono intervenuti anche i legali della famiglia Zamparini che, attraverso una nota, hanno annunciato: “Armando si è spento nel suo appartamento a Mayfair, serenamente – e hanno aggiunto –. Al concludersi di tutte le formalità amministrative, Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio”.

Maurizio Zamparini sulla morte del figlio: le indagini

Armando Zamparini era il quinto e ultimo figlio di Maurizio Zamparini nonché l’unico figlio nato dal suo secondo matrimonio con Laura Giordani. Il ragazzo, che si trovava nel Regno Unito per motivi di studio, era particolarmente noto al Palermo. Negli anni in cui il padre è stato presidente del club calcistico, infatti, il piccolo Armando andava spesso a giocare con i calciatori della squadra alla fine dell’allenamento.

Sul drammatico e improvviso decesso del 23enne, stanno indagando le forze dell’ordine britanniche che tenteranno di stabilire quali siano state le cause del decesso.