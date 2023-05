Max Giusti su Selvaggia Lucarelli: "È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto".

Max Giusti (vero nome Massimiliano Giusti) è un noto comico, attore e conduttore televisivo romano; come informa il portale Gossip e TV, Max sarà in scena al Teatro Sistina, dal 12 al 28 maggio con il “Marchese del Grillo”. L’artista ha recentemente parlato della sua vita, del suo lavoro, delle speranze e dei progetti per il futuro. In ambito sentimentale, Giusti ha parlato della sua passata relazione con Selvaggia Lucarelli e del perché questa storia d’amore sia finita, dopo sette anni.

Max Giusti: la sua attività come imprenditore

Nel corso di un’intervista al Messaggero, a Max Giusti è stato chiesto come prosegue la sua attività imprenditoriale: da diversi anni, infatti, il comico gestisce un circolo di golf, ma secondo alcune voci gli affari non vadano benissimo ultimamente Max ha spiegato: “Ogni tanto sbaglio a fare i conti, sono un pessimo imprenditore, però mi sta bene così: volevo dare il massimo a chi non se lo può permettere, visto che da me non si pagano iscrizione e quota fissa, ma solo le ore effettivamente giocate”.

L’amore con la Lucarelli

Riguardo alla relazione passata con Selvaggia Lucarelli, Max ha detto: “È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto”. Da quello che si comprende, i due non si lasciarono in pessimi rapporti, ma capirono che oramai fosse giunta l’ora di intraprendere strade diverse nella vita.