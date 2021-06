Meghan Markle confessa i problemi di peso: “Una battaglia costante con me stessa”

L'ex duchessa del Sussex Meghan Markle ha confessato per la prima volta di aver avuto problemi di peso quando aveva 20 anni.

L’ex duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha raccontato per la prima volta dei dettagli inediti dei suoi 20 anni, tra problemi di peso e bullismo.

Meghan Markle: i problemi di peso

Come molte altre celebrities anche Meghan Markle ha deciso di raccontare pubblicamente le sue insicurezze: dai problemi di peso al bullismo subito da adolescente perché birazziale.

La moglie del Principe Harry ha dichiarato che i suoi 20 anni sarebbero stati per lei un periodo terribile, segnato da profonde insicurezze personali e da continui conflitti:

“Ci vuole tempo per essere felice. Per capire come volersi bene. Non basta scegliere la felicità, devi riuscire anche a sentirla. I miei 20 anni erano tremendi: una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di essere alla moda e dire sempre cose intelligenti”, ha confessato.

Meghan Markle: il razzismo

Recentemente Meghan Markle è balzata alle cronache mondiali per aver insinuato (durante una controversa intervista per la CBS) di aver subito affermazioni razziste (nei confronti di suo figlio Archie) all’interno della Royal Family. L’ex duchessa ha anche dichiarato che quando frequentava il liceo si sarebbe sempre sentita “a disagio” perché birazziale:

“Nel mio liceo infatti esistevano dei gruppi distinti dal colore della pelle e dall’etnia: c’era il gruppo delle nere e quello delle bianche, quello delle filippine e quello delle latine.

Io essendo birazziale, non entravo in nessun gruppo. Quindi ogni giorno durante il pranzo, mi sono occupata di riunioni: facevo parte del club francese, del corpo studentesco, di qualunque cosa era in programma tra mezzogiorno e l’una. Non per essere più coinvolta, ma per evitare di dover mangiare da sola”, ha dichiarato. Sulla vicenda riguardante le presunte affermazioni razziste subite da Meghan Markle, la Regina ha fatto sapere che avrebbe aperto un’inchiesta interna.

Meghan Markle: la nuova vita negli States

Oggi sembra che Meghan abbia finalmente trovato la serenità lontana dalla Royal Family e nella sua nuova villa a Santa Barbara, in California, dove lei ed Harry sono ormai pronti ad accogliere la loro seconda bambina. La coppia ha già un figlio, il piccolo Archie Harrison, mentre la loro seconda figlia sarà la prima nipote della Regina Elisabetta a nascere su suolo americano. Per il momento il nome della bambina resta top secret.