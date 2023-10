Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in quanto assente alla kermesse di Fratelli d’Italia (FdI) che si è tenuta domenica 22 ottobre a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni diffuse attraverso un videomessaggio. Il contenuto è stato trasmesso al termine dell’evento. Stando a quanto riferito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, Meloni non è riuscita a presenziare all’appuntamento romano con i membri del primo partito italiano poiché, dopo essere tornata dal suo viaggio in Egitto e in Israele, ha deciso di tornare a casa e trascorrere del tempo con la figlia Ginevra.

Meloni assente alla kermesse di FdI, il videomessaggio: “Avanti a testa alta, nessun compromesso”

“Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa. Posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona. Ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi”. Sono le parole pronunciate dal premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato e trasmesso durante la kermesse di Fratelli d’Italia, partito del quale è presidente.

“Sono orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci e sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lungo, lo faranno i ministri nella manifestazione di oggi”, ha rimarcato il presidente del Consiglio.

“Mi sono chiesta un anno fa perché e in cosa tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento. Ora, con tutto quello che è successo, sono tornata a chiedermi come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all’Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati”, ha continuato Meloni.

“Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio, uno specchio della loro meschinità”, ha sottolineato Meloni a tutti i membri di FdI presenti alla kermesse “L’Italia vincente ­ Un anno di risultati” che si è tenuta a Roma nella giornata di domenica 22 ottobre. “Se noi riusciamo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza. Vogliamo riformare nel profondo quello che va riformato senza guardare in faccia a nessuno”, ha detto ancora.

Meloni assente alla kermesse di FdI per stare con la figlia: “Anche io sono un essere umano”. Le parole di Crosetto

All’evento, Meloni non era presente, come dimostra il discorso preregistrato e diffuso a mezzo video. A spiegare l’assenza del leader di FdI all’evento ci ha pensato il ministro della Difesa e cofondatore del primo partito italiano Guido Crosetto. Il premier è di ritorno dal suo viaggio in Israele e “passerà la giornata con la figlia”. È quanto dichiarato dal ministro Crosetto.

A commentare l’assenza alla kermesse romana del partito, del resto, è stata la stessa Meloni nel videomessaggio registrato nella giornata di sabato 21 ottobre a Il Cairo, un giorno prima che si tenesse l’atteso incontro nella Capitale. “Non sono certa di riuscire a essere domani (oggi per legge, ndr) lì con voi per la manifestazione organizzata da FdI per un anno di Governo”, si sente dire al leader di FdI. “Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e di questo mi dispiace da morire ma in fondo sono anche io un essere umano e se c’è qualcuno a cui chiedere comprensione penso che siano i militanti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia”, ha puntualizzato il premier.

Il premier: “Gli altri si rotolano nel fango, noi voliamo alto. I nostri obiettivi sono grandi. Non deluderemo l’Italia”

“Quello che noi stiamo dimostrando è che si potevano raggiungere risultati inimmaginabili e fare cose straordinarie senza dover essere meschini o dover prendere scorciatoie o fare cose impresentabili o dover compiacere persone impresentabili”, ha continuato Meloni nel video trasmesso al termine dell’evento. “Se noi riusciamo e stiamo riuscendo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza e vi garantisco che li farà. Dunque, nessuna paura, testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto e sorriso sul volto. Abbiamo grandi cose da realizzare per il nostro popolo e le realizzeremo”.

Infine, il discorso del premier e leader di FdI si conclude nel seguente modo: “Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi voleremo alti. Sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma? Sinora l’hanno persa solo loro perché le nostre spalle sono larghe, la nostra coscienza è a posto. I nostri obiettivi sono grandi e quello che ha importanza per noi è non deludere l’Italia e gli italiani. Vi voglio bene”.