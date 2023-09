Meloni incontra la mamma del musicista ucciso a Napoli a Palazzo Chigi

Il premier Giorgia Meloni incontra la mamma del musicista ucciso a Napoli da un minorenne a seguito di una lite per futili motivi: le due donne hanno avuto un colloquio privato a Palazzo Chigi.

Prima la telefonata, poi l’incontro. Dopo aver contattato telefonicamente Daniela Di Maggio, la mamma del musicista di 24 anni ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto da un ragazzo di 17 anni per un motorino parcheggiato male, il premier ha incontrato la donna di persona.

A Palazzo Chigi, Meloni e Di Maggio hanno avuto un colloquio privato durante il quale la madre del giovane ammazzato con tre colpi di pistola ha ribadito di essere determinata a chiedere al Governo di stilare una legge in nome di Giovanbattista Cutolo.

L’obiettivo di Daniela Di Maggio

La necessità di una legge volta ad abbassare l’età di imputabilità per reati gravi come quelli analoghi all’omicidio del musicista dell’orchestra Scarlatti è stata ribadita da Di Maggio anche durante i funerali del figlio, celebrati mercoledì 6 settembre. In questa circostanza e in molte altre, la mamma di Giovanbattista ha denunciato che l’assassino del 24enne, in quanto ancora minorenne, rischia di beneficiare di un alleggerimento della pena.

La proposta della donna non è entrata nel decreto legge contro la criminalità giovanile approvato giovedì 7 settembre dal Consiglio dei ministri. Con il provvedimento, tuttavia, se l’abbassamento dell’età per l’imputabilità è stato scartato, si è deciso di ridurre da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare.