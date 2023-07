Michael Schumacher non è morto. Non l’ex pilota di Formula 1, per lo meno. Non è la prima volta che sul web si diffonde la notizia della sua (presunta) morte. Mai avvenuta. Di queste ore l’ennesimo articolo che parla dell’«addio a Michael Schumacher». Furbacchioni. Ecco cosa c’è scritto all’interno.

Un titolo alquanto ambiguo

L’articolo in questione parla in realtà della sua Ferrari F1-2000, messa all’asta dopo aver sancito definitivamente l’addio all’era d’oro dei motori e del pluricampione tedesco. Quindi: nessun morto, Schumacher incluso. Un titolo che pecca non poco di un’ambiguità scontata, che pone l’accento sull’addio a Michael Schumacher e che pertanto ha destato preoccupazione tra i suoi eterni fan.

Il monito ai lettori

Non è la prima volta che di fronte ad articoli simili la stra grande maggioranza dei lettori si sofferma sul titolo senza approfondire la notizia all’interno del pezzo e favorendo così una diffusa malformazione. È bene tenere a mente l’importanza di approfondire, d’altronde anche in casi del genere vale quel detto che dice che il libro non si giudica dalla copertina. Dunque, tornando a Michael Schumacher, sappiamo che è stabile come ormai da tempo e, se è vero che non peggiora, purtroppo non migliora neanche. Ma non è morto.