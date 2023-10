Michelle Hunziker: la sua foto di 24 anni fa conquista i fan

Michelle Hunziker ha condiviso via social una foto risalente a 24 anni fa e ha fatto il pieno di like tra i fan che l’hanno lodata per la sua straordinaria bellezza.

Michelle Hunziker: la foto del passato

In queste ore sui social Michelle Hunziker ha condiviso con i fan una foto risalente al 1999 e ha fatto il pieno di like. Nella foto in questione la conduttrice porta un’acconciatura con una treccina che le cade da un lato e ha una piccola stella blu al centro della fronte. Nella foto aveva 22 anni e pertanto già da 3 anni era mamma della sua primogenita, Aurora Ramazzotti (che quest’anno l’ha resa nonna per la prima volta).

Nelle ultime settimane la showgirl è balzata agli onori delle cronache a causa della sua presunta storia d’amore con l’osteopata Alessandro Carollo. I due sono stati avvistati insieme allo spettacolo di Checco Zalone, e a seguire sembra che si siano recati a casa della conduttrice. Al momento Michelle Hunziker non ha rotto il silenzio in merito alla questione e continua a essere estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata. In tanti, sui social, si chiedono se si deciderà a uscire allo scoperto.