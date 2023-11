Milano, accoltella la moglie davanti al figlio di 4 anni: arrestato per tenta...

Nella serata di ieri, a Rozzano, si è consumato un altro episodio di violenza sulle donne: un uomo di 32 anni, di origini marocchine, ha picchiato e ferito con un coltello la moglie, anche lei marocchina, davanti al figlio di quattro anni. Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Accusata di vedersi con un altro uomo

La donna, sopravvissuta ai numerosi fendenti che l’hanno colpita a braccia, gambe e volto, non risulta in pericolo di vita e, prima di essere portata all’Ospedale San Carlo, è riuscita a parlare con i carabinieri. Il marito l’ha accusata di vedersi con un altro uomo e non ha creduto alla versione della moglie, che ha negato fermamente.

A quel punto, l’ha prima picchiata e, successivamente, ha impugnato un coltello e si è scagliato contro di lei. L’uomo ha cercato di pulire nel lavandino l’arma, ma poi ha deciso di consegnarla alle forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa grazie ad una segnalazione al 112 da parte di un vicino di casa.

Il figlio è stato affidato ai servizi sociali

Il bambino, dopo una visita precauzionale nel reparto di pediatria dell’Ospedale San Carlo, è stato affidato, fino a quando la madre non sarà dimessa, ai servizi sociali del comune di Rozzano.

