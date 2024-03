Sono in corso le indagini verso un professore di Frosinone, accusato di aver abusato sessualmente di 12 alunne.

Un professore di lingua francese di una scuola media a Frosinone è stato sospeso dall’insegnamento per aver molestato delle alunne. Sarebbero 12 quelle che hanno rivelato di essere state palpeggiare dal docente, le indagini sono in corso.

Molestie sessuali in una scuola di Frosinone

Torniamo a parlare di molestie sessuali in un ambiente che dovrebbe essere in realtà, il più sicuro in questo senso.

Purtroppo sono sempre più frequenti gli atteggiamenti inopportuni all’interno delle scuole, messi in atto dagli insegnanti nei confronti degli alunni.

Il caso che riportiamo oggi parla di una serie di molestie e palpeggiamenti denunciati da 13 studentesse di Frosinone. Le minorenni si sono inizialmente confidate con le proprie famiglie e poi hanno riferito tutto alle forze dell’ordine, che hanno iniziato le indagini nei confronti dell’uomo.

La sospensione del professore di Frosinone e le indagini

Il gip del tribunale di Cassino ha disposto una misura cautelare nei confronti del professore della scuola di Frosinone.

L’uomo è stato sospeso per un anno, a seguito della denuncia sporta dalle alunne.

Ora sono iniziate le indagini e gli agenti stanno ascoltando le giovani vittime. Stando a quanto emerso, le ragazze sarebbero state molestate in aula durante le interrogazioni o comunque nei momenti in cui erano molto vicine all’insegnante. Alcune hanno riferito che l’uomo avrebbe sfiorato il seno.

Degli psicologi segue le giovani e nell’ambito delle indagini, sono stati chiamati a testimoniare anche i compagni.

Intanto, le autorità hanno perquisito la casa del docente di francese, a cui è stato sequestrato il cellulare. In attesa di chiarimenti c’è il divieto per lui, di tornare all’insegnamento.