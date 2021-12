Monica Bellucci a Ballando con le Stelle, ma la sua esibizione è registrata

Monica Bellucci scatena applausi e fa audience a Ballando con le Stelle, tuttavia la sua acclamatissima esibizione è stata registrata a parte

Il momento clou della seconda semifinale di Ballando con le Stelle è stato quello dell’esibizione di di Monica Bellucci, esibizione che però non è stata in diretta ma che è stata registrata in precedenza.

L’esibizione registrata di Monica Bellucci e la “tana” di Rossella Erra

Il particolare della condizione posta dalla diva del cinema non è sfuggito a Rossella Erra ed a molti utenti social che hanno riportato frammenti di quanto accaduto sul palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico, ma in una sessione a parte e precedente la diretta del fortunato programma televisivo condotto da Milly Carlucci.

Monica Bellucci, un’esibizione registrata che non toglie smalto alla sua scelta

L’attrice ha deciso comunque di mettersi in gioco e di non fare mera “promozione statica” al suo ultimo film, perciò, come confermato dalla stessa Carlucci, Monica Bellucci è voluta entrare nel mood della trasmissione, che è e resta quello del ballo.

Aveva spiegato la Carlucci: “Io pensavo vieni, sei l’ospite d’onore, facciamo un’intervista. Lei invece mi ha detto: ‘No, no, io vengo a ballare. In questa pista si balla’”.

Il post Instagram di Maykel Fonts con gli indizi sull’esibizione registrata di Monica Bellucci

Tutto bene ma con la sola condizione dunque di registrare la performance in precedenza. I media fanno sapere che era stato lo stesso Maykel Fonts a postare sulla sua pagina Instagram una storia che ritraeva Monica Bellucci nello studio di Ballando con le Stelle immersa, ma in quel caso il dubbio permaneva: poteva trattarsi di semplici prove.