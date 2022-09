Monza, Gran Premio d’Italia: presente anche Matterella, Bocelli canta l’inno

Tante le celebrità presenti a Monza per il Gran Premio d'Italia. Spettacolo delle Frecce tricolori per il centenario dell'autodromo.

Grande festa per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 di domenica 19 settembre 2022, con una parata di Vip accorsi a Monza per festeggiare il centenario dell’autodromo. A far gli onori di casa il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani.

Osservato un minuto di silenzio per ricordare la regina Elisabetta II.

Sergio Mattarella ospite al Gran Premio di Monza

Per l’occasione, ospite speciale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le Frecce tricolori hanno colorato il cielo lombardo prima della gara.

Andrea Bocelli canta l’inno d’Italia

Andrea Bocelli ha cantato l’inno d’Italia prima della partenza. “Sono sempre stato un patriota, non ci saranno particolari pressioni a cantare davanti al capo dello Stato”, ha dichiarato l’artista.

Polemiche su Twitter, con gli utenti che si sono lamentati di non aver sentito nulla dell’esibizione.

Matteo Salvini: “Spero di vedere rosso oggi, non il 25 settembre”

Tra i presenti anche il leader della Lega Matteo Salvini, che in una live sui suoi social, indicando gli spalti, ha detto: “Guardate che bel rosso. Spero di vedere tanto rosso oggi sulle tribune e a festeggiare oggi dopo la fine del Gran Premio e un po’ meno rosso dopo le elezioni del 25 settembre“.

Presenti tante celebrità italiane e non

Tra le diverse celebrità, italiane e non, che non hanno voluto perdere lo spettacolo di Monza ci sono Iva Zanicchi, Albano Carrisi, Fabio Rovazzi, Francesca Michelin, Federica Pellegrini Matteo Giunta, Alberto di Monaco, Hugh Grant, Liam Cunningham, Zlatan Ibrahimovic, Patrice Evra, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara e Chiara Ferragni con Fedez.

