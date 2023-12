Morgan risponde a Fedez: "Sgarbi e Meloni? Si vede che di musica non ne capisce"

Dopo che Fedez ha replicato nei suoi confronti affermando di aver subito le sue illazioni sul suo conto, Morgan è tornato ad attaccare il rapper pubblicamente.

Morgan contro Fedez

La schermaglia tra Fedez e Morgan dura ormai da giorni e non sembra in procinto di placarsi. Il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere che procederà per vie legali contro l’ex giudice di X Factor, che a seguire è tornato a scagliarsi contro di lui affermando:

“Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve! Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io! Si fa per dire… poi mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni. Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo”, e ancora: “L’anno prossimo X Factor se lo fa lui da solo a casa sua e fa anche il concorrente il presentatore e il pubblico”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se il rapper tornerà a replicare alle parole di Morgan.