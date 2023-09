Non si fermano le morti sul lavoro. A Germignaga (Varese) un uomo di 70 anni è morto travolto dal trattore che stava guidando. Resta da capire la dinamica per cui il mezzo si sia improvvisamente ribaltato andando a schiacciare la vittima. L’uomo era già morto al momento dell’arrivo dei soccorritori. A Lamezia Terme (Catazaro) un operaio di 24 anni è morto travolto da un’auto mentre stava dirigendo il traffico, dopo un incidente stradale. La vittima risiedeva a San Pietro Apostolo (Catanzaro) e lavorava per un’impresa che si occupa di eseguire servizi stradali. Come precisa TgCom24, la tragedia si è consumata all’altezza di un restringimento di carreggiata, realizzata per permettere i lavori di rifacimento dell’asfalto. Giunti sul posto polizia stradale e carabinieri.

Morti sul lavoro: 70enne schiacciato da trattore

Un 70enne è diventato una delle recenti vittime di un incidente con un trattore. Il sinistro si è verificato a Germignaga, in provincia di Varese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 in via Morandi, in una zona particolarmente difficile da percorrere, mentre l’uomo stava lavorando su un terreno di sua proprietà. In un momento specifico, il trattore si è ribaltato, schiacciando l’anziano sotto il suo peso.

Il caso di Lamezia Terme

Poco prima di mezzogiorno, a Lamezia Terme, si è verificata un’altra tragica perdita. Un giovane di 24 anni, residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro), stava lavorando per un’impresa che forniva servizi sulla strada per conto di Anas. New Prima precisa come il giovane si trovasse sulla strada che collega la Statale 280 all’aeroporto quando l’incidente mortale è avvenuto. Il ragazzo stava svolgendo il compito di regolare il traffico in corrispondenza di un restringimento della carreggiata per lavori di rifacimento dell’asfalto. In modo improvviso, è stato investito da un’auto con un impatto violento, che purtroppo ha causato la sua morte.