Noto per essere uno dei volti di Telelombardia, Carlo Pogliani è morto a 67 anni. L’uomo è stato a lungo uno degli opinionisti del lato Milan nella trasmissione Qui Studio A Voi Stadio.

In gioventù, Pogliani è stato un calciatore amatoriale e ha giocato con le squadre di zona di Milano, dalla Torpedo in Bovisa alla Garibaldina fino alla Gescal e alle società del Gallaratese, quartiere situato nei pressi dello stadio San Siro. Successivamente, è stato allenatore delle giovanili, partendo con la Viscontini e arrivando fino ad arrivare alla più famosa Aldini. Negli anni, ha lavorato gomito a gomiti con tecnici di valore come Walter De Vecchi, Maurizio Ganz, Andrea Icardi e Alessandro Pistone.