Rai, Mediaset, La7 e non solo hanno deciso di apportare modifiche alla loro programmazione dopo aver appreso che Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di lunedì 12 giugno: come cambia il palinsesto delle varie emittenti?

Morto Silvio Berlusconi, come cambia il palinsesto di Mediaset

Con la morte di Silvio Berlusconi, inevitabilmente, il palinsesto televisivo ha subito modifiche e cancellazioni non solo per Mediaset – azienda di cui l’ex premier è stato editore – ma anche per la Rai e per La7.

A seguito della scomparsa del Cav, per la giornata di lunedì 12 giugno, la rete del Biscione ha cambiato la sua programmazione per onorarne la memoria. Fino alle ore 18:25 è andato in onda Speciale Tg5. A partire dalle 20:30, invece, in simultanea sulle tre reti generaliste e su TgCom24, viene trasmesso Caro presidente… ti saluto, il documentario di Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli.

Al termine del documentario, sempre in simulcast sulle tre reti e sul TgCom24, tornerà in onda lo Speciale Tg5 in prima serata con la conduzione di Cesara Buonamici, affiancata da Paolo Del Debbio e Nicola Porro.

Lo Speciale Porta a Porta della Rai

La scomparsa del leader di Forza Italia annunciata nella mattinata di lunedì 12 giugno ha spinto anche la Rai a modificare il proprio palinsesto. In serata, andrà in onda uno Speciale Porta a Porta su Rai 1. Proprio durante la sua partecipazione alla trasmissione di Bruno Vespa, nel 2023, l’ex premier ha firmato lo storico “Contratto con gli Italiani”.

Rai Teche ha deciso di ricordare Berlusconi, l’uomo che per più di un quarto di secolo è riuscito a polarizzare meglio di chiunque altro le simpatie e le antipatie degli italiani, condividendo su RaiPlay una cospicua antologia di contenuti d’archivio. In questo modo, è possibile ripercorrere i momenti salienti della vita pubblica e politica dell’imprenditore italiano. L’antologia è stata battezzata Album Berlusconi.

La7 e lo Speciale TgLa7

La morte di Berlusconi non ha lasciato indifferente neppure La7. Cambiano, infatti, anche i programmi in onda sul canale televisivo privato di proprietà del gruppo Cairo Communication.

In prime time, infatti, sarà trasmesso Speciale TgLa7 dedicato al politico italiano e intitolato I mille volti di Berlusconi. Il format, neanche a dirlo, sarà condotto da Enrico Mentana. Il giornalista fu il primo a dirigere il Tg5 quando Canale 5 era appena stata fondata dall’ex premier. Durante lo speciale, verranno trasmessi materiali di repertorio, analisi e anche ricordi personali dell’attuale direttore del Tg La7.

Morto Silvio Berlusconi, come cambia il palinsesto di Sky

Modifiche e cancellazioni hanno riguardato anche Sky. Come riportato dal canale Instagram di Sky Tg24, l’emittente ha deciso di annullare le “celebrazioni per i suoi venti anni, previste a partire da domani a Palazzo Reale di Milano, per esprimere il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi”.

“Il 15 giugno restano confermate le attività in programma su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano con un palinsesto dedicato alle news e all’attualità”, si legge ancora nel comunicato.