MotoGP, cambia la penalità per Marquez

Dopo anni di dominio quasi incontrastato sulle piste di tutto il mondo, il fenomenale Marc Marquez sta attraversando stagioni complicate. Prima i tanti infortuni e le prime cocenti sconfitte, ora qualche errore di troppo in gara: il ‘Cabroncito‘ non sembra più lui. L’errore nel GP di Portogallo gli costerà caro alla possima gara a cui prenderà parte.

MotoGP, Marquez dovrà scontare la penalità al ritorno dall’infortunio

Primo GP dell’anno e subito pole position, Marquez sembrava finalmente tornato a poter cannibalizzare la MotoGP. In gara, però, sono bastati solo pochi giri allo spagnolo per rovinare tutto. Il pericolosissimo incidente che ha causato andando a sbattere contro Miguel Oliveira lo ha fatto uscire da Portimao con zero punti ed un infortunio alla mano. La federazione aveva deciso di infliggergli una dura sanzione: doppio long lap penalty nel GP di Argentina, il prossimo appuntamento fissato nel calendario del Mondiale.

Il cambio di decisione della FIM

Come detto, però, Marquez si è infortunato e quindi non prenderà parte al prossimo Gran Premio. Per questo motivo la FIM ha deciso di cambiare le carte in tavola: “Rispetto a quanto comunicato domenica 26 marzo, gli steward chiariscono la loro decisione, per quanto riguarda la sua applicabilità. Considerando l’infortunio e la non partecipazione di Marquez in Argentina, e nell’ottica di soddisfare l’intenzione che sta alla base della decisione stessa, il doppio long lap dovrà essere scontato al prossimo appuntamento di MotoGP a cui il pilota riuscirà a prendere parte.”