Michela Murgia è morta lo scorso 10 agosto nella sua abitazione di Roma, dove ha voluto farsi trasportare quando ha saputo che oramai le restava poco tempo da vivere. Come informa FanPage, in quella casa è stata circondata dall’affetto della sua famiglia queer, che lei stessa aveva scelto e che l’aveva accompagnata nel corso di questi anni. Murgia ha tuttavia parlato spesso anche dell’altra sua famiglia, quella biologica, soffermandosi su alcuni particolari, come ad esempio il padre violento. Costanza Marongiu, madre della Murgia, ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, in cui ha parlato della malattia della figlia: “Mi diceva: sto migliorando. E io ci credevo. Poi una settimana fa ha smesso di rispondermi al telefono e ho capito che stava male”.

Murgia, la madre non potrà essere presente al funerale

La signora ha spiegato che a causa della sua condizione fisica alle gambe, non le sarà possibile partecipare al funerale della sua figlia, previsto per oggi sabato 12 alle 15.30. Tuttavia, ha spiegato che suo figlio Cristiano, insieme alla moglie, avrebbero rappresentato la famiglia alla cerimonia. La notizia del decesso della figlia le è stata comunicata dallo stesso figlio, e successivamente, come molti altri, ha seguito gli eventi in televisione. Il figlio le ha riferito le ultime parole di Michela, in cui la scrittrice le chiedeva di non versare lacrime.

L’ultima telefonata

Costanza ha ricordato l’ultima telefonata con la figlia Michela: “Mi ha detto che stava bene, che era serena. E che preferiva spostarsi a casa sua, morire a casa e non all’ospedale”.