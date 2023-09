Il Governo di Giorgia Meloni ha finalmente presentato la bozza della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza, la road map che fissa tutti i punti più importanti della prossima manovra di bilancio. Ecco gli elementi fondanti.

Cosa prevede il Nadef: il contenuto della bozza

Il ministro dell’economia Giorgietti è stato molto chiaro a riguardo e ha parlato di una “situazione delicata, che richiederà scelte difficili”.

Scostamento di bilancio permettendo, dunque, le misure previste dalla manovra saranno di ampio respiro si focalizzeranno soprattutto sugli aiuti alle famiglie contro il caro vita che sta tormentando gli italiani da più di un anno a questa parte.

Tra i punti chiave c’è per esempio il cosiddetto pacchetto “carrello tricolore” che prevede un accordo tra il Governo e 32 associazioni dell’industria, del commercio e della grande distribuzione per rendere disponibili nell’ultimo trimestre dell’anno alcuni prodotti di prima necessità a prezzo calmierato.

Sono inoltre previste misure per tutti i 15 milioni di italiani rimasti nel mercato tutelato (e che non sono dunque passati al mercato libero) e che pagheranno bollette in aumento del 18,6% per l’elettricità (seppur, va detto, in calo del 57% rispetto allo stesso trimestre 2022).

Per quanto riguarda le privatizzazioni si parla di dismissioni di partecipazioni pubbliche utili ad incassare 20 miliardi in tre anni, pari a un punto di Pil: tra questi asset potrebbe anche essere incluso il Monte dei Paschi di Siena.

Una delle principali novità (funzionale per la promozione alle nascite) è infine l’introduzione della figura dell’assistente alle madri che, dopo il parto, potranno farne richiesta per avere un aiuto nei primi mesi immediatamente successivi alla nascita di un figlio. L’assistenza post-parto, telefonica, on line o a domicilio, a richiesta, comporterà uno stanziamento di 100-150 milioni di euro in manovra.