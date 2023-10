La terra continua a tremare a Napoli: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita in modo chiaro in zona e nei comuni vicini all’epicentro, come dimostrano le numerose segnalazioni su Twitter, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 2.9 a Campi Flegrei: scossa avvertita a Pozzuoli e nei comuni limitrofi

Nel primo pomeriggio di domenica 1° ottobre, alle ore 15:33:09, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nella zona di Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il sisma ha avuto un ipocentro di 2 chilometri: proprio in considerazione della scarsa profondità, è stato particolarmente avvertito nelle aree limitrofe. Il fenomeno, registrato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8330 di latitudine e 14.1390 di longitudine.

Al momento, non è ancora noto se ci siano stati danni a cose o persone ma l’episodio ha destato non poca preoccupazione tra i residenti. Da giorni, la terra sta spesso tremando a Campi Flegrei a causa di un persistenze sciame sismico in zona. Lo scorso 27 settembre, ad esempio, è stata rilevata la scossa sinora più forte registrata nell’area che ha avuto una magnitudo di 4.2. La situazione in essere è causata dal fenomeno del bradisismo.

Le segnalazioni degli utenti su Twitter

Il sisma a Campi Flegrei è stato avvertito nell’area situata a ovest di Napoli. Molte sono state le segnalazioni postate su social media come X provenienti dalla zona della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata sentita in modo distinto anche in quartieri occidentali come Bagnoli, Quarto o Fuorigrotta.

Alcuni utenti, infatti, hanno scritto messaggi come “Ormai sto ballando tutti i giorni. Un giorno un po’ di più, un giorno un po’ di meno. Ma si balla lo stesso. Mannaggi al bradisismo. Voglio dormire. Per favore, Campi Flegrei, calmati un po’”, “Terremoto a Napoli mentre guardi Amici e uno sta cantando una canzone intitolata Terremoto”, “Questa è stata forte” o, ancora, “Un altro giorno, un’altra scossa. Daje”.