I consigli di Fabrizio Pregliasco per il cenone di Natale in sicurezza. Secondo il medico è meglio se tutti i presenti sono vaccinati e muniti di Super Green Pass.

Natale 2021, i consigli di Pregliasco per il cenone in sicurezza

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, ha dato dei consigli per affrontare il cenone di Natale in sicurezza, a Fanpage.it.

Il Natale si avvicina ma siamo ancora in piena pandemia di Covid e alle prese con tutte le preoccupazioni dovute alla nuova variante Omicron. Per questo il virologo ha voluto dare delle regole molto semplici da seguire per trascorrere le feste in modo normale e tranquillo.

Natale 2021, i consigli di Pregliasco per il cenone: “Meglio se tutti con il super green pass”

“Tutto deve essere fatto all’insegna del buon senso, l’elemento di attenzione soprattutto se tra i commensali ci sono persone fragili è fondamentale” ha dichiarato Fabrizio Pregliasco.

“Sempre meglio non esagerare con tavolate. Il consiglio è di condividere le feste com piccoli gruppi, magari che fanno anche parte del proprio nucleo familiare” ha aggiunto il medico, consigliando di non esagerare con il numero di persone a tavola. Raccomanda l’uso delle mascherine prima e dopo la cena e di chiedere a tutti gli invitati di effettuare un tampone prima del 24 dicembre, per stare più tranquilli. “Super Green pass per tutti” ha aggiunto il medico.

Natale 2021, i consigli di Pregliasco per il cenone: “Manteniamo la distanza da chi non conosciamo”

“Manteniamo ancora la distanza con chi non conosciamo” ha dichiarato Pregliasco, per cui è meglio evitare il tradizionale bacio sotto al vischio o la troppa vicinanza con persone sconosciute. “La situazione che stiamo vivendo ci impegnerà nel corso dell’inverno che, salvo nuove varianti, potrebbe rappresentare l’ultima battaglia importante di questa guerra perché poi il virus resterà endemico, al di là di altre mutazioni carogna e di altre condizioni che possano ulteriormente peggiorare le cose.

Io dico che dobbiamo immaginare uno scenario non bello per attrezzarci al meglio. Quindi, manteniamo la prudenza: va bene le cene però attenzione alle persone fragili in famiglia ancorché vaccinate” ha aggiunto il virologo.