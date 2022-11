Natalia Paragoni nella bufera: “Andrea Zelletta è in lutto e lei se la ride”

Natalia Paragoni nella bufera per il comportamento avuto mentre Andrea Zelletta è in lutto.

Natalia Pargoni è finita nella bufera a causa di una serie di Instagram Stories che ha condiviso mentre il compagno Andrea Zelletta sta vivendo un terribile lutto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ricoperta di insulti.

Natalia Paragoni nella bufera per Zelletta

Momento davvero difficile per Andrea Zelletta e tutta la sua famiglia. La sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la bambina che portava in grembo non è sopravvissuta al parto. Un dolore terribile, che porterà dentro di sé per il resto della sua vita. E’ per questo motivo che Natalia Paragoni, compagna di Andrea da anni, è finita al centro della bufera.

Perché Natalia Paragoni è finita nella bufera?

Mentre la famiglia di Zelletta vive un lutto terribile, Natalia ha condiviso una serie di Instagram Stories che hanno fatto infuriare i fan. La Paragoni, come se non fosse successo nulla, ha postato contenuti piuttosto frivoli, che la vedevao parlare con i fan di lasagne e shopping. I seguaci, neanche a dirlo, l’hanno criticata come se non ci fosse un domani.

Natalia Paragoni non risponde alle critiche

Per il momento, Natalia non ha replicato alle critiche.

C’è da dire, però, che le offese non sono affatto giustificabili. Ognuno, infatti, ha il suo modo di vivere il dolore e di certo la Paragoni sarà stata vicina ad Andrea e a tutta la famiglia Zelletta a modo suo.