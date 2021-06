Nicola Tanturli, bimbo scomparso nel Mugello: la Procura indaga sulla precedente fuga del fratello

Nicola Tanturli, bimbo scomparso nel Mugello, è finalmente stato trovato. La Procura ora indaga anche sulla precedente fuga del fratello.

Nicola Tanturli, bimbo scomparso nel Mugello, è finalmente stato trovato. La Procura ora indaga anche sulla precedente fuga del fratello, e ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato.

Nicola Tanturli, il bambino scomparso da casa di notte: aperto un fascicolo

La Procura ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sulla scomparsa del piccolo Nicola Tanturli, anche se per il momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. Ci sono alcuni punti da chiarire in questa storia: l’allerta lanciata dai genitori 9 ore dopo la scoperta della scomparsa del figlio, i sandalini indossati al momento del ritrovamento e anche una precedente “fuga” da parte del fratello maggiore, di 4 anni, trovato ad un chilometro da casa.

Ad elencare questi punti poco chiari è stata la Repubblica. Il piccolo di 21 mesi si è allontanato dalla sua abitazione di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, ed è stato ritrovato a 3 chilometri da casa. Secondo i carabinieri il piccolo si è allontanato da solo, per poi vagare nei boschi che circondano la casa di famiglia. Le indagini sono coordinate dal pm Giulio Monferini e portate avanti dai militari dell’Arma della compagnia di Borgo San Lorenzo e del comando provinciale.

La procura dei minori sta osservando questa vicenda per rilevare di eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

Nicola Tanturli scomparso da casa: anche il fratellino era scappato

Tra gli elementi poco chiari su cui sta indagando la Procura, c’è anche un precedente allontanamento da casa da parte del fratello maggiore del piccolo Nicola, che ha 4 anni. Alcuni abitanti di quella zona, che nei prossimi giorni potrebbero essere chiamati dai carabinieri, hanno raccontato che anche il fratellino maggiore del bambino di 21 mesi in passato si sarebbe allontanato di casa, percorrendo circa un chilometro. Il piccolo era arrivato all’ecovillaggio di Campanara, ma i genitori si sarebbero accorti più tardi della sua scomparsa. La Repubblica ha ricostruito anche la dinamica di quanto accaduto a Nicola. Il piccolo era stato messo a letto dopo cena, verso le 19.30, dalla mamma. La donna è andata nella stanza, poco lontano dalla casa, per mungere le capre. Il padre, invece, era a Borgo San Lorenzo. Il piccolo, qualche ora dopo, probabilmente si è svegliato e non ha trovato nessuno in casa, così è uscito a cercare i genitori, per poi perdersi. Per il momento chi sta indagando ha dichiarato che non ci sono elementi per ipotizzare l’intervento di altre persone.

Nicola Tanturli: il piccolo è stato dimesso dall’ospedale

Nella giornata di ieri, 23 giugno, finalmente Nicola è stato ritrovato, dopo due notti fuori casa. A trovarlo Giuseppe Di Tommaso, giornalista della Vita in diretta, che ha sentito dei lamenti provenire dal fondo di una scarpata. Il piccolo era lì, ad una cinquantina di metri di profondità, ed è stato recuperato dal giornalista e da un carabiniere, che lo ha poi portato dalla mamma. Il bambino, questa mattina, è stato dimesso dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverato in osservazione. “Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all’osservazione breve all’interno del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer. Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l’osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso alle ore 10 circa” ha scritto in una nota l’ospedale.