Il 8 ottobre la Borsa di Tokyo ha dato il via all’ultima sessione della settimana con un trend negativo. L’indice di riferimento, il Nikkei ha aperto tra il -0,26% e il -0,69% a seconda delle fonti, perdendo rispettivamente 180, 420 o 475 punti. Questo movimento ribassista segue due giorni consecutivi di rialzi record, durante i quali il mercato giapponese aveva guadagnato quasi 3.500 punti.

L’atmosfera è dominata da una crescente avversione al rischio alimentata da fattori esterni, tra cui la volatilità dei titoli tecnologici statunitensi e l’incertezza geopolitica in Medio Oriente.

Motivi del ribasso del Nikkei

Tra le cause principali, il rinculo dei titoli tecnologici USA ha trascinato gli indici giapponesi verso il basso. La correzione a Wall Street, innescata da un’impennata dei rendimenti dei titoli del Tesoro, ha colpito in particolare le azioni dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale, settori vitali per l’economia nipponica.

Parallelamente, l’aumento della pressione sui prezzi del petrolio alimentato dalle recenti minacce degli Stati Uniti all’Iran, ha riacceso timori su possibili incrementi dei costi energetici e dell’inflazione, rendendo più oneroso il ciclo di investimento.

Inflazione e prezzi del petrolio

Il costo del petrolio ha superato nuovamente soglie critiche, spingendo gli analisti a rivedere le previsioni di inflazione globale.

In Giappone, dove l’energia è in larga parte importata, l’impennata dei prezzi rappresenta una pressione aggiuntiva sui margini delle imprese, contribuendo a un sentimento di cautela tra gli investitori. Inoltre, i rendimenti obbligazionari giapponesi si sono mantenuti su livelli elevati, aumentando il costo del capitale per le aziende e riducendo la propensione al rischio nei portafogli azionari.

Andamento dello yen e mercato valutario

Nonostante il nervosismo sui mercati azionari, lo yen ha mostrato una certa resilienza. Sul fronte dollaro, il tasso di cambio si è attestato poco sopra i 158 yen per dollaro, confermando una stabilità che contrasta con la volatilità dei titoli. Contro l’euro, la moneta giapponese ha registrato un valore intorno a 177,20, segnando un leggero rafforzamento rispetto alla sessione precedente. Questa stabilità è stata favorita da un flusso di capitale che, in cerca di sicurezza, ha preferito il giapponese rispetto a valute più sensibili alle turbolenze geopolitiche.

L’interazione tra il mercato azionario in ribasso e una valuta relativamente stabile crea un quadro complesso per gli operatori. Da un lato, la pressione sui titoli tecnologici e sui settori legati all’energia suggerisce una prudenza continuata; dall’altro, la solidità dello yen offre un appiglio per gli investitori che desiderano mitigare l’esposizione al rischio. In questo contesto, gli analisti monitoreranno attentamente l’evoluzione delle tensioni in Medio Oriente e i movimenti dei rendimenti obbligazionari, poiché entrambi potrebbero influenzare ulteriormente sia l’indice Nikkei sia la traiettoria dello yen nelle prossime settimane.