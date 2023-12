Noemi Bocchi: la frecciatina contro Ilary Blasi dopo Unica

A pochi giorni dall’uscita del discusso docufilm di Ilary Blasi, Noemi Bocchi sembra aver voluto inviare una frecciatine nei suoi confronti attraverso i social.

Noemi Bocchi: la frecciatina contro Ilary Blasi

Nel suo discusso docufilm, Unica, Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio sulla sua separazione da Francesco Totti e sui tradimenti che avrebbe subito da parte dell’ex calciatore (e in particolare di quello con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi). Nelle scorse la stessa Noemi ha pubblicato sui social un messaggio che molti hanno interpretato come una chiara frecciatina contro la celebre showgirl, e ha scritto nelle sue stories:

“Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. In tanti si chiedono se il suo messaggio abbia davvero avuto a che fare con quanto affermato dalla showgirl all’interno del docufilm e, soprattutto, se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Nel frattempo né la flower designer né Francesco Totti si sono pronunciati pubblicamente sulle dichiarazioni fatte da Ilary Blasi all’interno del docufilm e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

La showgirl e Francesco Totti sono stati legati per oltre 20 anni e insieme hanno avuto tre figli (che oggi continuano a mantenere ottimi rapporti con entrambi i genitori).