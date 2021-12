Potrebbe essere il più grande focolaio di contagi da variante Omicron finora individuato: è successo in Norvegia dopo un party di Natale.

I casi di Covid sono in aumento in diversi Paesi: succede anche in Norvegia, dove è stato individuato forse il più grande focolaio di contagi da variante Omicron in seguito a un party di Natale organizzato a Oslo.