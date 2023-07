Nuovi guai per Gigi Hadid: la modella arrestata alle Cayman

Gigi Hadid è stata arrestata per possesso e importazione di marijuana alle isole Cayman, dove era appena atterrata con il suo jet privato.

Gigi Hadid in arresto: i dettagli

Una brutta disavventura per Gigi Hadid: in queste ore la modella è stata arrestata per possesso di marijuana dopo essere atterrata con un jet privato alle Isole Cayman. A quanto pare la famosa top model avrebbe affermato che la marijuana in questione (e alcuni degli oggetti che erano con lei e che servono per fumarla) sarebbe stata per uso personale. La modella dovrà rispondere dunque non solo per il possesso di droga ma anche per il reato d’importazione. Secondo il sito TMZ la modella sarebbe finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle Cayman, dove avrebbe ottenuto la libertà su cauzione ed una multa di mille dollari (ma dovrà essere sottoposta al processo).

Al momento Gigi Hadid non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

La modella è sempre stata particolarmente riservata in merito alla sua vita privata e non è dato sapere esattamente con chi sia partita per le Cayman (anche se, a giudicare dai suoi scatti sui social, sembra fosse in compagnia di alcuni amici).