Il governo contribuirà alla realizzazione del Bosco dello Sport, un insieme di strutture sportive che sorgerà nell’area adiacente all’aeroporto Marco Polo di Tessera, a est di Mestre e a ridosso della laguna. A darne l’annuncio è il Comune di Venezia.

La struttura

Il nuovo stadio dovrebbe avere circa ventimila posti a sedere e sarà destinato principalmente al calcio. Pensato però anche per il rugby, avrà un palazzetto dello sport per la Reyer, la squadra locale di basket di proprietà dell’attuale sindaco di Venezia – nonché promotore del progetto – Luigi Brugnaro. Previsti inoltre un centro di medicina, istituti di educazione fisica, una piscina olimpionica, aree verdi, parcheggi e strade.

Il costo

La stima del costo complessivo è di trecento milioni di euro, che avrebbero in parte dovuto ricevere un finanziamento dal Pnrr. Poiché la Commissione europea aveva escluso il progetto non considerandolo un’opera di Commissione europea «riqualificazione urbana e sociale», condizione necessaria per ricevere i fondi. La volontà di Brugnaro di sostenere il progetto al di là del parere della Commissione è riuscita a farsi strada al governo e sarà proprio quest’ultimo a coprire la quota che non verrà finanziata dal Pnrr (circa novanta milioni di euro). Sarà invece il Comune di Venezia a farsi carico delle infrastrutture di viabilità e dello stadio vero e proprio con lo stanziamento dei restanti duecentodieci milioni di euro.