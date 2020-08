Tagliabordi elettrico: modelli e offerte

Il tagliabordi è uno strumento che rifinisce l'erba dei vialetti o ai bordi.

Per avere un bel giardino e ben curato, è importante tagliare l’erba almeno una volta a settimana per renderlo rigoglioso. PerPer tagliare l’erba lungo gli arbusti o ai piedi dei vialetti, un tagliabordi elettrico è lo strumento necessario. Ecco come fare e i migliori modelli.

Tagliabordi elettrico

Si tratta di uno strumento di finitura da usare insieme al tosaerba per tagliare l’erba lungo le siepi e le recinzioni, oltre che attorno ad alberi e aiuole. Dotato di motore elettrico che aziona, all’estremità del manico, una testa di taglio composta da un filo di nylon che può essere tondo o quadrato. Il filo del taglio esce in automatico e larghezza del taglio dipende dal modello che avete di tagliabordi.

A seconda delle dimensioni del giardino, cambia il modello da comprare. Per un giardino non particolarmente grande si consiglia un tagliabordi elettrico munito di filo. A differenza del decespugliatore, il tagliabordi è molto più leggero, ha un motore basso ed è adatto soprattutto per lavori di finitura. Particolarmente utile per tagliare il prato intorno ad aiuole oppure vialetti.

Dotato di una testa di taglio che possiede dei coltelli in plastica chiamati lame e che permettono di eliminare erbe fitte e coriacee. Il filo e il coltello, quindi le lame, permettono di tagliare e rifinire l’erba grazie alla velocità di rotazione. Il filo cambia a seconda dell’erba da tagliare: deve essere tondo in caso di erba tenera e quadrato per quella dura.

Al momento dell’acquisto del tagliabordi, è fondamentale scegliere un modello con impugnatura larga per un maggiore equilibrio e comfort. La testa deve avere un taglio di circa 90° in modo da facilitare il lavoro sia in verticale che orizzontale. Il manico va regolato in base alla propria statura.

Tagliabordi: modelli

Per chi si approccia per la prima volta a questo strumento, sono diverse le tipologie che si possono trovare a seconda delle caratteristiche ed esigenze di ognuno. Il tagliabordi elettrico funziona sia a batteria che a filo. Il modello a batteria permette maggiore libertà, anche di movimento, mentre quello a filo risulta più potente, anche se vi è la difficoltà del cavo che può interferire.

Inoltre, sono considerati i migliori perché molto leggeri. Per quanto riguarda la ricarica dipende dal modello: ci possono volere da 45 minuti sino a tre ore circa. Un altro modello è il tagliabordi termico che ha un sistema di alimentazione a motore a scoppio che può essere a due o quattro tempi ed più potente rispetto a quello elettrico, quindi da preferire.

Il modello a scoppio ha una maggiore ampiezza di taglio e una autonomia diversa così come la potenza. Il motore a due tempi è più leggero con una potenza nettamente inferiore, mentre quello a 4 tempi risulta più ecologico. Rispetto al modello precedente è anche molto più rumoroso. Insomma, a seconda delle esigenze, potete scegliere il modello migliore. Il motore a 4 tempi è dotato di due serbatoi: olio e benzina, quello a due con benzina e olio.

Tagliabordi Amazon

Per chi ha bisogno di un tagliabordi, sul sito di Amazon sono diversi i modelli che è possibile trovare approfittando di varie promozioni e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni di questi modelli che sono stati scelti in base ai consumatori tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati.

1)Black + Decker Besta 525

Un tagliabordi a filo che sfrutta la tecnologia E-Drive per una potenza sempre costante e ottimale. L’impugnatura è regolabile e il manico telescopico per usarlo al meglio e in comodità. Dotato di guida in bordatura per agevolare ancora meglio il taglio. Il motore è da 450 Watt e una ampiezza di taglio da 25 cm per mantenere un giardino di medie dimensioni. Molto compatto, leggero e permette di ottenere ottime prestazioni. Compatibile anche con rocchetto. Un marchio sinonimo di garanzia. Il prodotto maggiormente venduto in questa categoria e in vendita con lo sconto del 14%.

3)Bosch Home and Garden

Un modello di seconda generazione che offre un risultato di taglio dell’erba davvero ottimo grazie anche a un motore molto potente e a un design aerodinamico. Il taglio è continuo per via della bobina semi automatica. La lunghezza del filo è ottimale. Molto facile da usare per via dei componenti a clic. Necessita di un po’ di manutenzione. In vendita con il 20% di sconto.

Oltre al tagliabordi, il decespugliatore è un attrezzo che non può mancare per rendere bello il giardino.

