Dieta per sgonfarisi: come tornare in forma dopo le feste

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire una dieta per sgonfiarsi, per ritornare in forma dopo le feste, ma anche per recuperare la perfetta forma fisica, senza creare disagio al corretto funzionamento dell’organismo e il benessere psicofisico generale del soggetto interessato.

Dieta per sgonfiarsi

Spesso nella vita capita di concedersi qualche esagerazione, soprattutto in un periodo di festività intensa, come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. Sebbene durante il periodo della festa si cerca di non prestare troppa attenzione alla linea, quando il periodo appena trascorso si conclude, capita di sentirsi a disagio, stanchi, gonfi e affaticati. In questi casi, la soluzione migliore è quella di seguire una dieta, che non sia scelta a caso e che, oltre a garantire la perdita di peso e il ripristino della perfetta forma fisica, sia disintossicante per l’organismo.

Quando si parla di dieta per sgonfiarsi è bene anche sottolineare che, con il termine in questione, non si vuole mai fare riferimento ad una dieta vera e propria, che limita l’assimilazione di determinati alimenti e priva di altri, soprattutto che si amano e sono benefici per il corretto funzionamento dell’organismo, ma ad uno stile alimentare rivisitato, che faccia affidamento ad ogni alimento, purché fresco e sano.

Dieta per sgonfiarsi: cibi consigliati

La parola d’ordine, quando si decide di abbracciare uno stile alimentare nuovo, salutare e disintossicante, è pazienza e tenacia, perché il cammino comporta a delle privazioni e, per alcuni, potrebbe rivelarsi complesso e ricco di ostacoli.

Al fine di sgonfiarsi, riguadagnare un peso forma ottimale e la perfetta forma fisica, la prima cosa da fare è quella di rinunciare agli zuccheri e i dolci, in generale.

Ad esempio, potreste valutare la possibilità di bere meno caffè al giorno e, in alternativa, bere del caffè amaro. Ovviamente, dovreste rinunciare al cibo industriale, sempre eccessivamente ricco di grassi e zuccheri aggiunti, così come pure alle bevande, sia a quelle alcoliche e sia a quelle non alcoliche, come il succo di frutta, che potrebbe andare bene se consumato durante le pause di metà giornata e pomeridiane, tuttavia se preparato in casa e privo di zucchero. Limitate il consumo dei latticini, rinunciate a uova e riso.

La frutta è essenziale non solo perché disintossica e depura l’organismo, ma anche perché contiene una serie di elementi che sono benefici per il corretto funzionamento dell’organismo, mette di buon umore, stimola la concentrazione ed ha proprietà drenanti.

Tuttavia, affinché si perda peso, è preferibile che questa venga consumata lontano dai pasti.

Gli ortaggi, i legumi e i cereali integrali (da consumare con moderazione) sono alimenti salutari, che andrebbero consumati regolarmente durante la settimana, preferibilmente accompagnati da un contorno, che sia del pesce o della carne bianca, lessa o cotta al vapore.

La verdura è nota per le sue proprietà drenanti. Questa è preferibile che sia consumata a cena, lessa o cotta al vapore, condita con un goccio d’olio extravergine d’oliva spremuto a freddo o le gocce del succo di mezzo limone.

Non è necessario seguire la dieta lunghi periodi di tempo ma, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di fare delle pause settimanali per poi riprenderla nuovamente e seguirla per almeno un paio di settimane.

Infine, non dimenticate di bere sempre molta acqua, che aiuta a sgonfiarsi e depurarsi.



Il miglior integratore da abbinare

Il modo migliore per perdere peso e depurare l’organismo, oltre a seguire un’alimentazione corretta e disintossicante, è anche quello di affidarsi ad un integratore alimentare, preferibilmente naturale e biologico, allo scopo di perdere peso e restare in forma, senza compromettere il corretto funzionamento dell’organismo, assicurandogli, per giunta, l’assimilazione di tutti quegli elementi che sono essenziali per il suo benessere psicofisico e che, non sempre, l’individuo riesce ad assimilare quotidianamente, attraverso l’alimentazione, come invece dovrebbe essere.

Tra i numerosi integratori alimentari che il mercato propone, Piperina & Curcuma Plus risponde adeguatamente a quest’esigenza, a partire proprio dagli ingredienti che la compongono, naturali al 100%, in grado di lavorare in sinergia per un risultato rapido, effettivo e stabile nel tempo.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più conosciute e impiegate nella cucina internazionale, in grado di stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo, favorendo una maggiore produzione di succhi gastrici all’interno dell’organismo, per una perdita di peso immediata ed effettiva;

, l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più conosciute e impiegate nella cucina internazionale, in grado di stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo, favorendo una maggiore produzione di succhi gastrici all’interno dell’organismo, per una perdita di peso immediata ed effettiva; la Curcuma , il cui obiettivo è quello di preparare l’organismo alla dieta, pulendolo e liberandolo da ogni sostanza cattiva che il cibo spazzatura ha accumulato al suo interno negli anni, impendendo, nel contempo, ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, il cui obiettivo è quello di preparare l’organismo alla dieta, pulendolo e liberandolo da ogni sostanza cattiva che il cibo spazzatura ha accumulato al suo interno negli anni, impendendo, nel contempo, ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, per salvaguardare la salute delle ossa, dei tendini e della pelle, ma anche di amplificare gli effetti benefici di curcuma e piperina.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Privo di controindicazioni, si consiglia di non assumere Piperina & Curcuma Plus nel caso di gravidanza e allattamento, minore età, allergia o sensibilità alle componenti del prodotto, patologie del tratto renale, epatico e gastrointestinale.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere due compresse al giorno, subito dopo pranzo e due compresse dopo cena. L’utilizzo regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

la perdita di peso, grasso e liquidi in eccesso

l’energia necessaria all’organismo per l’espletamento delle sue funzioni

il buon umore per affrontare la giornata

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito della casa ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a soli 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

